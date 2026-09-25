Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2027 Ocak emekli maaş zammı hesaplama!

Emekli maaşlarında uygulanacak Ocak 2027 artışının kesin oranı henüz belli değil. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabında 6 aylık enflasyon, memur emeklilerinde ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı esas alınacak. Bu süreçte konuşulan 4 farklı formül ise emeklilerin alacağı yeni maaşlara ilişkin hesaplamaların odağında yer alıyor.
TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından 2027 Ocak döneminde uygulanacak zam için hesaplamalar yeniden yapılmaya başlandı. İlk 8 aylık enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla birlikte emekli maaşı artışına ilişkin tablo şekillenirken, yılın son dört ayına ait veriler bekleniyor.
Emekliler için toplam enflasyon temmuz ayında 2026 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 17,76 oldu. TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayında ise TÜFE aylık %1,84 artış gösterirken yıllık TÜFE %31,51 oldu. Böylelikle zam oranı şimdiden yüzde 3,65 oldu.
Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedefi 2026 yıl sonu enflasyonu için yüzde 28,4 oldu. OVP'de yer alan tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 çıkacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.
TCMB'nin yıl sonu için açıkladığı yüzde 28'lik tahminin gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,70 olması bekleniyor.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 10,07 olacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı da yüzde 10,06 olarak hesaplanacak.
Son olarak Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,32 oldu. Yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre ise yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 10,67 olması bekleniyor.
Mevcut maaş: 23.552 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 26.065 TL
Mevcut maaş: 25.000 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 27.175 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 27.260 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 27.515 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 27.668 TL
Mevcut maaş: 30.000 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 32.610 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 32.712 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 33.018 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 33.201 TL
Mevcut maaş: 40.000 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 43.480 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 43.616 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 44.024 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 44.268 TL