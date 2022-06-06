Yılbaşından bu yana heyecanla beklenen temmuz zammı 6 aylık enflasyon verisi ardından kesinleşecek. Şimdiye kadar açıklanan verilerle birlikte emekli ve memur zammı yüzde 35'i aştı. Bu noktada milyonlarca emekli ve emekli adayı tarafından "en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları her gün yanıt arıyor. Yapılan maaş farkı hesaplamalarına göre emekliye en az 4 bin 465 TL maaş yolda. Peki, SSK ve BAĞ-KUR 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli zammı temmuz 2022 son dakika haberleri…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI I SON DAKİKA

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.

Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zam oranlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları netleşiyor. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış oldu.