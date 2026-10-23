EMEKLİ MAAŞI OCAK ZAMMI! 2027 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaşırken emekli maaşları için zam hesapları da gündeme geliyor. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon rakamlarının ardından 2027 Ocak zammına ilişkin ilk tablo ortaya çıktı. Ekim, kasım ve aralık ayı verileriyle tamamlanacak hesaplamalar, emeklilerin alacağı artışta belirleyici olacak. En düşük emekli maaşına yönelik olası değişiklikler de yakından izleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.
Bu veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık birikimli enflasyon oranı yaklaşık yüzde 5,57 oldu. Ancak bu oran, ocak ayında uygulanacak kesin zam anlamına gelmiyor. Yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.
Bu veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık birikimli enflasyon oranı yaklaşık yüzde 5,57 oldu. Ancak bu oran, ocak ayında uygulanacak kesin zam anlamına gelmiyor. Yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.
Ocak 2027 emekli zammının kesinleşmesi için temmuz-aralık döneminin tamamına ait enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Ekim, kasım ve aralık ayı verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon farkı hesaplanabilecek.
Memur emeklilerinin maaş artışında ise enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı da dikkate alınacak. Kesin oranlar açıklanmadan önce paylaşılan zam senaryoları ve tahmini maaş tabloları, mevcut veriler üzerinden yapılan hesaplamaları yansıtıyor.
Emekli zammı, emekli maaşı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorularının kesin yanıtı, yılın son üç aylık enflasyon verileri ve en düşük aylığa ilişkin olası yasal düzenlemelerin ardından belli olacak.
Yıl sonu enflasyon beklentileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam oranına ilişkin farklı senaryolar ortaya koyuyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon oranı ve buna bağlı maaş tutarları değişebilecek.
Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden yapılan örnek hesaplamalar şöyle:
Yüzde 8,70 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 601 TL
Yüzde 9,04 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 681 TL
Yüzde 10,07 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 924 TL
Yüzde 10,11 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 933 TL
Yüzde 10,73 zam senaryosu: Yaklaşık 26 bin 79 TL
Bu tutarlar, farklı yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalardır. Kesinleşmiş maaşlar olarak değerlendirilmemelidir. Ayrıca en düşük emekli aylığına yapılacak artışın kapsamı ve miktarı, bu konuda alınacak yasal karar doğrultusunda şekillenebilir.