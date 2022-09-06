Ek gelir niteliğindeki emekli promosyon ödemeleri ile ilgili gelişmeler, emekli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Müşteri kazanmak isteyen bankaların emekli promosyon kampanyaları Ağustos ayında son bulacaktı. Ancak birçok banka, Eylül ayının gelmesiyle birlikte promosyon kampanyalarını yenileme kararı aldı. Hal böyle olunca ek ödemelerle 10 bin TL sınırına ulaşan emekli promosyon ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022 En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, güncel emekli promosyonu veren bankalar listesi…
Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos 2022 olarak belirlenmişti. Eylül ayının gelmesiyle birlikte birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.
Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.
Emekli promosyon veren bankalar binlerce kişinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması haline çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İşte emekli promosyonu veren bankalar;
HALKBANK
Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.
TEB
Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca biri elektrik faturası olmak üzere en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 8.000 TL'ye varan promosyon kazanıyor.
Promosyona ek olarak emekli tanıdıklarını TEB'e davet eden müşteriler, emekli maaşını TEB'e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor. Kampanya 01.09.2022 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor.
Avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, öncelikli çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor.
AKBANK
Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.
Böylece emeklilerin kazancı 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.
DENİZBANK
Denizbank maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.
İŞ BANKASI
Emeklilere İşCep üzerinden maaş taşıma ve promosyon talebinde bulunma kolaylığı sağlayan Türkiye İş Bankası, düzenlediği kampanya ile emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara 7.500 TL'ye varan promosyon alma imkânı ve ek ayrıcalıklar sunuyor.
1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL'den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.
7.500 TL'ye varan promosyon imkânının yanı sıra emekli tanıdığını İş Bankası'na getiren İş Bankası müşterilerine, Pazarama'da geçerli 500 TL'ye varan MaxiPuan da hediye ediliyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, 30 Eylül'e kadar emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşterilere 5.000 TL'ye varan tutarda promosyon veriyor. Banka ayrıca her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL nakit ödül fırsatı fırsatı sunuyor.
YAPI KREDİ
2 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödeniyor.
Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödeniyor.
Emekli yakınını bankaya getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor.
VAKIFBANK
Maaşı 1.500 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL ödeme sağlanıyor.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, emekli maaşını kendisinden alma sözü veren emeklilere 7 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli yakınını QNB Finansbank'a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1000 TL veriyor.
QNB Finansbank açıklamasına göre, öner kazan kampanyasından her müşteri üç defa faydalanabiliyor. Böylece maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ve 3 arkadaşını bu bankaya kazandıran emekliler, 10 bin TL emekli promosyonu alabiliyor.
Üstelik müşteriler cep telefonundan kolayca verebileceği dijital onay sayesinde şubeye gelmelerine gerek kalmadan maaşlarını taşıyabilecek ve nakit promosyon fırsatından faydalanabilecekler. Kampanya 30 Eylül 2022 tarihine kadar geçerlidir.
ING BANK
Maaşını ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 7.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Ayrıca emekli yakını getirenler kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.
Böylece emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor. Bankanın kampanyasından 31 Ağustos - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.
Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 4.650 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 5.800 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.
KUVEYT TÜRK
Maaşa göre 4.000, 5.000, 6.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.
Ortak ATM'lerden 2 kez ücretsiz para çekimi (limiti 2.000 TL), dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuyor, mevduat hesaplarından hesap işlem ücreti almıyor.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 7.500 TL'ye promosyon veriliyor. Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak da 1.500 TL bonus fırsatı var.
Kampanya geçerlilik tarihi 3-30 Eylül 2022 olarak bildirildi.
ŞEKERBANK
Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.500, 1.750, 2.000 lira veriyor. Ayrıca 3 ay ötelemeli kredi kullanım fırsatı, ücretsiz havale ve EFT, eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sağlıyor.
İşte emekli promosyonları ve emekli maaşı taşıma işlemleri için merak edilen soruların yanıtları:
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar promosyon ödemesi yapıyor. Bu protokolde en düşük promosyon tutarı belirleniyor. Bankalar bunun altında ödeme yapamıyor ama üstüne çıkabiliyor.
2020'de imzalanan protokolde taban promosyon tutarı 1.500 liranın altındaki maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olan belirlenmişti.
Ancak özel bankaların kampanyalarıyla tutarlar ek ödemelerle beraber 10 bin liraya kadar çıktı. Kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ödeme yapıyor.
Bankadan promosyon almak için tek şart, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermek.
Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.Bazı bankalar emekli yakınını getirenlere ek ödeme veriyor.
Emeklilere promosyon imkanı ilk olarak 2017'nin Şubat-Mart döneminde hayata geçti.
2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek. Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken, bu protokol ile taban promosyon tutarlarında artış gerçekleşecek.
Promosyon imzasını atmadan önce kampanyaların şartlarının detaylıca okunarak karar verilmesi önemli.
2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek. Kimi bankalar şartsız olarak yüksek promosyon ödemesi yapıyor. Kimileri de maaşını taşıyanlara ödemeyi artırıyor.
Bankaların bazıları da ek ürün kullananlara ya da kredi kartıyla aylık belirli tutarlarda harcama yapanlara yüksek promosyon veriyor.
İstediğiniz ödemeyi almak için pek çok şartla karşılaşabilirsiniz. Bunlara dikkat edin.
Şartları yerine getirip getiremeyeceğinize göre kararınızı verin, yoksa sonra üzülebilirsiniz.
Emekli Sandığı'ndan emekli oluyorsanız, çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihinizi belirtebilirsiniz.
SSK veya Bağ-Kur'dan emekli oluyorsanız, e-Devlet üzerinden veya SGK İl/İlçe Müdürlükleri'ne emeklilik başvurusunda bulunurken dolduracağınız Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde maaşınızın yatırılacağı banka tercihini belirtebilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüt verip ödemenizi alabilirsiniz.
Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın banka şubesine giderek ya da bankanın internet ve mobil şubesinden e-Devlet şifresiyle banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz. Bankalar maaşında promosyon blokesi bulunanların ise şubeye gelmesini istiyor