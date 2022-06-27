Emeklilik Yaşı Hesaplama - Ne Zaman Emekli Olurum, Erkeklerde Ve Kadınlarda Emeklilik Yaşı Kaç?

İş hayatında aktif rol oynadıktan sonra belli koşulları da yerine getiren kişiler için emeklilik büyük bir hediyedir. Birçok insanın gün saydığı ve ne zaman emekli olurum diye merak ettiği bu konudaki en önemli kriter yaş sınırına ulaşmış olmaktır. Kadın ve erkeklerde farklı olarak belirlenen bu süreler ödenen prim gününe göre de değişiklik gösteriyor. Buna göre SGK ne zaman emekli olabilirim, BAĞKUR emeklilik yaşı hesaplama ve Memur emeklilik yaşı hesaplama detaylarını sizler için bir araya derledik.

Emeklilik Yaşı Hesaplama- Ne Zaman Emekli Olurum?

Emekli olmak iş hayatından bulunan hatta ve hatta iş hayatına yeni adım atmış kişilerde bile büyük bir heyecan yaratıyor. Pek çok kişinin sabırsızlıkla ne zaman emekli olurum diye merak ettiği bu konuda dikkat edilen en büyük detay kişinin emeklilik yaşına ulaşıp ulaşmadığıdır. Bir sonraki etken kişinin ödenmiş prim günü olurken nereden emekli olunacağı da koşulları etkilemektedir.

Özellikle e devlet emeklilik yaşı hesaplama uygulamasını kullanarak tahmini sonuçlar elde etmek isteyen kişilerin bu detayları göz önünde bulundurması gerekir. SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olacak kişilerde üç farklı tarih emeklilik için dikkate alınmaktadır. Özellikle de yapılan son düzenlemelerle birlikte söz konusu tarihler emeklilik yaşı ve süresini 1 gün ile kaçırıp 1 yıl daha beklemek zorunda kalabiliyorlar. Bu nedenle kişilerin emeklilik yaşının hesaplanmasında kişinin işe başlangıç tarihi ve yasal değişikliklerin devreye sokulduğu dönemler önemlidir.

Erkeklerde ve Kadınlarda Emeklilik Yaşı Kaç?

Çalışma hayatında bulunan kişilerin erkek ve kadın olması da emeklilik yaşı için büyük bir kriterdir. Keza emeklilik yaşı hesaplama 2022 yılında erkekler için en erken yaş olarak 55 olarak karşımıza çıkar. Bu sınıra ulaşan bir erkeğin en az 5000 prim gününü de doldurmuş olması beklenir. 60 yaşında emekli olacak erkekler için belirlenen prim günü de 7000'dir.

Öte yandan kişinin sigorta açılış tarihine göre 60 ile 65 yaş arasında emeklilik gerçekleşebilir. Bu durum 61,62,63 ve 64 şeklinde sırasıyla ilerlemektedir. Kadınlarda emeklilik yaşı hesaplama için en erken dönem olarak 50 yaşını gösterebiliriz. 50 yaşında emekli olacak kadınların 3600 prim gününü doldurmuş olması gerekirken kadınlarda son emeklilik yaşı olarak 58'i görebiliriz. Kadın veya erkek fark etmeksizin e devlet ya da SGK sitesinde emeklilik yaşı ve tamamlanması gereken prim günü hakkında bilgi almak mümkündür.