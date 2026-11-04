Emeklilikte yeni yaşam rotası belli oldu! Türkiye’nin 3 sahil ilçesi öne çıkıyor

Sahil kasabalarının sunduğu sakinlik, doğayla iç içe yaşam ve günlük ihtiyaçlara kolay erişim, emeklilik planlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak bu bölgelerde konut fiyatları ve yaşam maliyetleri birbirinden farklılık gösteriyor. Taşınmayı düşünenler için hem bütçeye hem de yaşam beklentilerine uygun üç ilçe dikkat çekiyor.

İzmir'in gözde ilçesi: Urla

İzmir'in batısında, Ege Denizi kıyısında yer alan Urla; sahil şeridi, doğal güzellikleri ve köy yaşamıyla sakin bir hayat arayanların ilgisini çekiyor. İlçenin İzmir kent merkezine yakın olması da önemli bir avantaj sağlıyor. Böylece daha küçük bir yerleşimde yaşarken büyükşehirdeki hastane, alışveriş ve kamu hizmetlerine erişim imkânı korunabiliyor.