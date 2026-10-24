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Giriş Tarihi: 24.10.2026 11:00

Emine Erdoğan, Kanada Başbakanı'nın eşi Carney ile Sıfır Atık Vakfını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin eşi Diana Fox Carney ile Sıfır Atık Vakfını ziyaret etti.

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AA
Emine Erdoğan, Kanada Başbakanı’nın eşi Carney ile Sıfır Atık Vakfını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin eşi Diana Fox Carney ile Sıfır Atık Vakfını ziyaret etti.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kanada'nın Okyanus Özel Temsilcisi ve Kanada Başbakanı'nın değerli eşi Sayın Diana Fox Carney Hanımefendi ile İstanbul'da buluşmaktan memnuniyet duydum. Birlikte Sıfır Atık Vakfımızı ziyaret ederek bu anlayışı toplumun her kesimine ulaştırmak ve sürdürülebilir yaşamı kalıcı bir kültüre dönüştürmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları paylaştık. Sıfır Atık Sanat Yarışması'nda dereceye giren eserleri inceledik, her birinin ardındaki ilham verici hikayeleri dinledik. Sanat ve Tasarım Atölyelerinde ise sıfır atık ve ileri dönüşüm eğitimi alan çocuklarımızın üretim heyecanına ortak olduk."

Carney'nin ziyaret vesilesiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladığını belirten Erdoğan, "Ortak evimiz dünyanın korunmasına yönelik gayretlerimize güç veren Sayın Carney'ye gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Emine Erdoğan, Kanada Başbakanı'nın eşi Carney ile Sıfır Atık Vakfını ziyaret etti
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