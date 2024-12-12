Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı’nın eşi Zsuzsanna Nagy ile bir araya geldi

Nagy, sergide sunulan Fatih Sultan Mehmet'in kaftan, kılıç, zırh gömlek gibi kişisel eşyaları ve o dönemin tarihine ışık tutacak çok sayıda esere hayranlığını dile getirdi.

Emine Erdoğan ve Zsuzsanna Nagy, sergi ziyaretinin ardından, Cihannüma Salonu'na geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Lider eşleri, daha sonra Macarca eserlerin bulunduğu Macar Kitaplığı bölümüne geçtiler.

Emine Erdoğan, burada bulunan kitapları inceleyen konuğuna, Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İngilizce baskısını ve serginin içeriğini de anlatan "Fatih Sultan Mehmet" kataloğu ile İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan "Türkiye" kitabını hediye etti.