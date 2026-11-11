Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı’nın eşi ile görüştü

Emine Erdoğan, Mohamed ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşasak da tabiatın bize yüklediği sorumluluk aynı. COP31 vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Maldivler Cumhurbaşkanının kıymetli eşi Sajidha Mohamed Hanımefendi ile bu ortak anlayışın önemini paylaşma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.
Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşasak da tabiatın bize yüklediği sorumluluk aynı. COP31 vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Maldivler Cumhurbaşkanı'nın kıymetli eşi Sajidha Mohamed Hanımefendi ile bu ortak anlayışın önemini paylaşma fırsatı bulduk. #COP31Türkiye https://t.co/vpEigkfNVm— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 11, 2026