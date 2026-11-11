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Giriş Tarihi: 11.11.2026 21:25

Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı'nın eşi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile bir araya geldi.

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İHA İHA
Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı’nın eşi ile görüştü
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Emine Erdoğan, Mohamed ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşasak da tabiatın bize yüklediği sorumluluk aynı. COP31 vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Maldivler Cumhurbaşkanının kıymetli eşi Sajidha Mohamed Hanımefendi ile bu ortak anlayışın önemini paylaşma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#EMİNE ERDOĞAN #RECEP TAYYİP ERDOĞAN
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Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı'nın eşi ile görüştü
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