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Giriş Tarihi: 25.5.2025 13:56

Emine Erdoğan'dan 25 Mayıs Afrika Günü'ne ilişkin paylaşım: Kardeşliğin, kıtanın topraklarında daima yeşermesini diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan paylaşımında, "Tüm Afrikalı kardeşlerimin bu anlamlı gününü kalpten kutluyor, barışın, refahın ve kardeşliğin, kıtanın bereketli topraklarında daima yeşermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA
Emine Erdoğan’dan 25 Mayıs Afrika Günü’ne ilişkin paylaşım: Kardeşliğin, kıtanın topraklarında daima yeşermesini diliyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Afrika'nın, umutla yoğrulmuş nice halkın, binlerce yıllık medeniyetlerin, müziğin, dansın, rengin ve yaşamın adı olduğunu belirtti.

Afrika'ya yaptığı her yolculuğun kalbinde silinmez izler bıraktığını vurgulayan Emine Erdoğan, "Sıcacık gülümsemeler, paylaşmanın dili, sade ama derin yaşamlar. Bana hayatın özünü hatırlattı. Tüm Afrikalı kardeşlerimin bu anlamlı gününü kalpten kutluyor, barışın, refahın ve kardeşliğin, kıtanın bereketli topraklarında daima yeşermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan 25 Mayıs Afrika Günü'ne ilişkin paylaşım: Kardeşliğin, kıtanın topraklarında daima yeşermesini diliyorum
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