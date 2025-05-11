Emine Erdoğan’dan Anneler Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğiyle büyüten, varlığıyla öğreten, sevgisiyle dünyayı iyileştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Başta evladını vatan toprağına emanet etmiş şehit annelerini minnetle anıyorum. Onların sabrı ve duası, milletimizin en kıymetli hazinesidir. İnsanlığın onurunu ayakta tutan, gözyaşıyla direniş yazan Filistinli annelerin acısını yürekten paylaşıyor, her birine dayanma gücü diliyorum." ifadelerini kullandı.

Evlat hasretini yıllara rağmen ümide dönüştüren Diyarbakır annelerinin en kısa zamanda yavrularına kavuşmasını temenni eden Erdoğan, bilhassa koruyucu annelere canıgönülden teşekkür etti.

Emine Erdoğan, "Zira kendi canından olmayanı canından aziz bilip sarıp sarmalayan bu yürekler, merhametin yaşayan halidir. Anneliği kalbinde taşıyan bütün kadınların Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.