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Giriş Tarihi: 13.2.2025 08:47 Son Güncelleme: 13.2.2025 08:48

Emine Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, paylaşımında "Ramazan-ı Şerif'e esenlikle kavuşma duasıyla, gecemiz mübarek olsun. Kur'an-ı Kerim'in nuru yeryüzünü kuşatsın" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin vesilesiyle Cenab-ı Hak'tan insanlığa hidayet ve savaş bölgelerindeki mazlum kardeşlerimize kurtuluş niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'e esenlikle kavuşma duasıyla, gecemiz mübarek olsun. Kur'an-ı Kerim'in nuru yeryüzünü kuşatsın" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
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