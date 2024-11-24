Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan'dan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi'nin açılışına ilişkin paylaşım
Giriş Tarihi: 24.11.2024 17:39 Son Güncelleme: 24.11.2024 18:00

Emine Erdoğan'dan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi'nin açılışına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi'nin açılışına ilişkin paylaşım yaptı.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi’nin açılışına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Estetikle harmanlanmış bir dünya, hayal ettiğimiz daha adil ve yaşanabilir bir geleceğin de anahtarıdır. Dünyayı kanla boyamak isteyenlere karşı, iyiliği, güzelliği ve erdemi çoğaltmakta yarışanlardan olabilmeyi diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, serginin açılış programına ilişkin bir videoya da yer verdi.

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Emine Erdoğan'dan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi'nin açılışına ilişkin paylaşım
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