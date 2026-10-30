Emine öğretmene umut olun

Adana
'da yaşayan 32 yaşındaki Fen Bilgisi Öğretmeni Emine Çağrı Karabacak'ın hayatı, geçen yıl başlayan şiddetli öksürük şikâyetiyle tamamen değişti. Alerji şüphesiyle uygulanan tedavilere yanıt vermeyen öksürüğün ardından, genç öğretmene oldukça nadir görülen "gri zone lenfoma" teşhisi konuldu. Zamanının kısıtlı olduğunu belirterek vatandaşlara seslenen Emine Öğretmen, "Sadece 3 tüp kan vererek benim ve yüzlerce hastanın hayata tutunmasını sağlayabilirsiniz. Lütfen sesimize kulak verin, bizlere umut olun" diyerek çağrıda bulundu.