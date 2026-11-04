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Giriş Tarihi: 04.11.2026 20:42 Son Güncelleme: 04.11.2026 20:53

Emir Sarıgül “ev hapsi” şartıyla tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Emir Sarıgül ev hapsi şartıyla tahliye edildi
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Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında tutuklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre Emir Sarıgül ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI

İki Alman vatandaşının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı, yatırım sözleşmelerine aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddia edilmişti. Soruşturma dosyasında 80 milyon euroluk sözleşme, 100 milyon euroluk havale, 1 milyar euroluk fon ve 1,5 milyon euroluk tekne satışına ilişkin iddialar yer almıştı. Emir Sarıgül, 21 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül dahil 28 tutuklu bulunuyordu.

#YENİ PARTİ #MUSTAFA SARIGÜL #EMİR SARIGÜL #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
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Emir Sarıgül “ev hapsi” şartıyla tahliye edildi
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