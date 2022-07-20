Haberler Yaşam Haberleri Emlak Katılım, “Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı”nı hayata geçirdi
Giriş Tarihi: 20.7.2022 11:35 Son Güncelleme: 20.7.2022 11:50

Emlak Katılım, “Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı”nı hayata geçirdi

Katılım dünyasının köklü geçmişe sahip en genç üyesi olan Emlak Katılım, bir ilke daha imza attı. Banka, geliştirdiği Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı sayesinde tasarruf sahibi müşterilerini finanse edebilecekleri sektörlerle buluşturuyor.

GÜNEŞ CANİKLİ GÜNEŞ CANİKLİ
Emlak Katılım, “Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı”nı hayata geçirdi

Müşteri ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler geliştiren Emlak Katılım, bir ilke daha imza attı. Sektöre yeni kazandırılan Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı'na Türk Lirası cinsinden yatırılan fonlar, belirli bir projenin finanse edilmesinde kullanılabiliyor. En fazla üç aylık vade ile kullandırılacak olan bankanın bu yeni ürünü, vade uyumlu olmasının yanı sıra kur koruma desteği de sağlıyor.

SEKTÖR BAZLI YATIRIM

Emlak Katılım, tasarruf sahibi müşterilerine finansman olarak kaynak sağlamak istedikleri sektörü tercih etme imkânını da sunuyor. Müşterinin tercih ettiği sektörden gelen bir finansman talebi olmaması halinde ise bankanın belirleyeceği sektör ve vadede finansman kullandırımı yapılabiliyor. Sektörler; toptan ve perakende ticaret, imalat, inşaat, ulaştırma ve depolama, enerji, madencilik, kamu yönetimi ve savunma sanayi, sağlık sektörü, tarım ve ormancılık sektörü, eğitim sektörü olarak belirlendi.

KUR KORUMA DESTEĞİ İLE DE HESAP AÇILABİLİYOR

Proje Tercihli Özel Fon Havuzu ürünü ile aynı zamanda birikimler, kurdaki dalgalanmalara karşı da koruma altına alınabiliyor. Proje Tercihli Özel Cari Hesap; Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini ve Gram Altın cinsinden açılabiliyor. Gerçek kişi müşteriler de Türk Lirası birikimleri ile açtıracakları hesapları kur korumalı hesap statüsünde açabiliyorlar. Tüzel müşteriler ise TCMB tarafından belirlenen şartları sağlaması durumunda döviz ve altın bakiyelerinin TL'ye dönüştürülmesi suretiyle bu destekten yararlanabiliyor.

FARKLI HESAPLAR BİRBİRLERİYLE EŞLEŞTİRİLEBİLİYOR

Bireysel veya tüzel müşteriler bankaya doğrudan getirecekleri altınlarını veya KADSİS aracılığı ile anlaşmalı kuyumculara teslim ettikleri ziynet altınlarını banka hesaplarına yatırarak fiziki altından TL'ye kur korumalı hesaplarını açabiliyorlar. Açılacak olan fiziki altından TL'ye kur korumalı bu hesaplar proje tercihli özel fon havuzları ile eşleştirilebiliyor.

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Emlak Katılım, “Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı”nı hayata geçirdi
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