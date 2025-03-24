EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Emlak Konut Projesi başvuruları ne zaman, ödeme planı belli oldu mu?

Orta gelir grubuna yönelik başlatılan Emlak Konut kampanyasının başvuru süresi 23 Mart'tan 27 Nisan'a kadar uzatıldı. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de satışa sunulan toplam 4.500 konuttan 2.000'den fazlası alıcı buldu. Kampanya kapsamında, 25 farklı projede geçerli olmak üzere, alıcılara üç farklı ödeme seçeneği sunuluyor. İşte, Emlak Konut kampanyası ile ilgili detaylar haberin devamında...
Emlak Konut Kampanyasında Yeni Fırsat: Başvuru Süresi Uzatıldı!
Emlak Konut'un 19 Şubat'ta hayata geçirdiği "Kazançlı Yatırım Kampanyası", yoğun ilgi üzerine 27 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı.
İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki toplam 25 prestijli projeyi kapsayan bu özel kampanya, yatırımcılardan büyük ilgi gördü.
EMLAK KONUT KAMPANYASI ÖDEME PLANLARI
Emlak Konut GYO, 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara 3 farklı finansman modelini sunuyor.
Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkânı sunulan seçenekte, taksit ödemeleri de her geçen ay azalarak devam ediyor. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği de sunuluyor.
İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyenler ilk yılı ödeme yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.
Üçüncü modelde, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyor. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor.
Leasing destekli finansman modelinde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile finansman imkânı sağlanıyor. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır.