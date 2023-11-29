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Giriş Tarihi: 29.11.2023 10:22

Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi 2. Taksit ödemeleri son tarih

Her yıl Mart ve Kasım aylarında ödenen emlak vergisi ile detaylar merak ediliyor. Ev sahipleri tarafından ödenen emlak vergisi, yatırılmaması durumunda cezai işlemlere neden olabiliyor. Peki, Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi 2. Taksit ödemeleri son tarih…

Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi 2. Taksit ödemeleri son tarih

Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenmişti. Şimdi ise gözler ikinci ödemeye çevrildi. Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. Peki, Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi 2. Taksit ödemeleri

Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi 2. Taksit ödemeleri son tarih

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor.

Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödendi. Emlak vergisi 2. taksiti kasım ayı boyunca ödenebilecek.

Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi 2. Taksit ödemeleri son tarih

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi 2. Taksit ödemeleri son tarih

Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.

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Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi 2. Taksit ödemeleri son tarih
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