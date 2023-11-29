Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi 2. Taksit ödemeleri son tarih

Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenmişti. Şimdi ise gözler ikinci ödemeye çevrildi. Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. Peki, Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi 2. Taksit ödemeleri
EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor.
Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödendi. Emlak vergisi 2. taksiti kasım ayı boyunca ödenebilecek.
İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.