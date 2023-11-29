Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi 2. Taksit ödemeleri son tarih

Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenmişti. Şimdi ise gözler ikinci ödemeye çevrildi. Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. Peki, Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi 2. Taksit ödemeleri