Emniyet Genel Müdürlüğü’nde terfi ve atamalar yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünde (EGM) personelin terfi ve atama işlemlerine ilişkin süreç tamamlandı. 2024 yılından bu yana kadro yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ve atamalar, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ardından Bakanlık makamının onayıyla yapıldı. Bunun yanı sıra Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde görev yapan 270 personelin 2026 yılı genel atamaları da gerçekleştirildi. Terfi ve atama sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Bilgi Sistemi (PBS.NET) üzerinden personele duyuruldu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ FİDAN VE BAKAN ÇİFTÇİ'DEN BAŞARI DİLEĞİ

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, terfi eden ve yeni görev yerlerine atanan teşkilat mensuplarını tebrik etti. Fidan, "Bir üst rütbeye terfi eden ve yeni görev yerlerine atanan teşkilat mensuplarımıza yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yapılan terfi ve atamalar dolayısıyla Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ederek, "Yeni rütbelerine kavuşan ve yeni görev yerlerine atanan kıymetli Emniyet Teşkilatı mensuplarımızı tebrik ediyor, aziz milletimizin huzur ve güvenliği uğruna yürütecekleri tüm çalışmalarda kendilerine muvaffakiyetler temenni ediyorum." dedi.