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Giriş Tarihi: 21.10.2026 17:52

Emniyet Genel Müdürü Fidan’dan şehit polis Türkoğlu'nun babaevine taziye ziyareti

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde görevi sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu’nun ailesine, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan tarafından taziye ziyaretinde bulunuldu.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Emniyet Genel Müdürü Fidan’dan şehit polis Türkoğlu’nun babaevine taziye ziyareti
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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun babaevini ziyaret etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ali Fidan'ın, şehit polis memuru Türkoğlu'nun ailesine başsağlığı ve sabır dileklerinin iletildiği belirtilerek, şehit ailesinin her zaman yanında olunduğu vurgulandı.

"KIYMETLİ AİLESİNİN HER DAİM YANINDAYIZ"

Emniyet Genel Müdürlüğünün paylaşımında, şehitlerin ailelerinin devlet ve emniyet teşkilatı için mukaddes bir emanet olduğu ifade edildi. Açıklamanın sonunda, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitler rahmet ve minnetle anılırken, kahraman gazilere de şükran duyguları iletildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ANKARA
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Emniyet Genel Müdürü Fidan’dan şehit polis Türkoğlu'nun babaevine taziye ziyareti
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