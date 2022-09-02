Emniyet müdürü anneleri ziyaret etti

Anne ve babalara hitap eden Kaya, şöyle dedi: "Sizin başlatmış olduğunuz bu mücadele çok önemli. Hain terör örgütü yıllarca sizlere büyük acılar yaşattı. Bunların kökünü devletimizin kararlığı sayesinde kazıyacağız. Siz teröre büyük darbe vurdunuz. Bizim temennimiz evlatlarınıza sağlıklı sıhhatli bir şekilde kavuşmanızdır.

Biz her zaman sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Her ne sorun, sıkıntı olursa birlikte aşacağız. Devletimiz ilelebet yaşayacak, bayrağımız özgürce sonsuza kadar dalgalanacaktır." Emniyet Müdürü Kaya, ailelerin çocuklarına oyuncak, anne ve babalara çiçek hediye etti.