Emniyetin sabırlı takibi hayalet uyuşturucu imalatçılarını enseledi: 20 kilometrelik yolu 8 saatte gittiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir süredir uyuşturucu imalatçısı iki kişinin izini sürüyordu. Hem teknik hem fiziki takibi sürdüren ekipler, iki şüphelinin gizlenmek ve yakalanmamak uğruna kullandığı tüm yöntemleri sabırla izledi. Zaman zaman kaybedilen iz, sahada koordineli çalışan ekiplerin takibiyle yeniden tespit edildi.
İZ BIRAKMAYAN İLETİŞİM YÖNTEMİ PES DEDİRTTİ
Polisler, iki şüphelinin birbirleriyle irtibata geçmediğini saptadı. İş dışında asla konuşmuyor, bir araya gelmiyor ve herhangi bir ortak bağlantı kullanmıyorlardı. Dışarı çıkarken gece, sabah veya öğlen gibi günün belirsiz saatlerini tercih ediyorlardı. Takip edilmemek için cep telefonlarını ve dijital aletlerini evde bırakıp öyle yola çıkıyorlardı.
HAYALET İMALATÇI YAKALANMAMAK İÇİN ARNAVUTKÖY'DEN BAĞCILAR'A 8 SAATLİK YOLCULUK YAPTI
22 Eylül günü ise takibin seyrini değiştiren bir gelişme yaşandı. İkili, bu kez yakın zaman aralıklarıyla evlerinden çıkarak harekete geçti. Bu durum narkotik polislerinin alarma geçmesine neden oldu. Şüphelilerden biri, sipariş üzerine uyuşturucu hazırlamak için çıktığı yolda önce otobüse bindi, iki durak sonra indi; ardından korsan taksiye binip otobanda indi. Takip edildiğini anlamak için ıssız ve metruk yolları seçti, hatta geldiği yere tekrar geri dönerek yeniden yola koyuldu. Bu yolculuk Arnavutköy'den Bağcılar'a tam 8 saat sürdü.
ÇİKOLATA KUTUSU YAPIYORUZ KILIFIYLA ÜST KATTA UYUŞTURUCU ÜRETTİLER
Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi bölgesine giren ikilinin adresi incelendiğinde, dışarıdan paravan olarak yüzük ve çikolata kutusu imal eden bir iş yeri seçildiği görüldü. İş yeri, aktif olarak kullanılıyor izlenimi vermek için eksiksiz şekilde dekore edilmişti. Uyuşturucu ise bu dükkânın üst katında imal ediliyordu.
30 TON UYUŞTURUCU ÜRETECEK HAM MADDE İLE YAKALANDILAR
Baskın düzenleyen polisler 30 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan incelemede bu maddenin, "AM-2201" olarak tabir edilen bonzainin ham maddesi olduğu anlaşıldı. Söz konusu madde işlendiğinde yaklaşık 30 ton uyuşturucu ortaya çıkıyordu; bu da milyonlarca insanın zehirlenmesi anlamına geliyordu. Yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.