Emniyetin sabırlı takibi hayalet uyuşturucu imalatçılarını enseledi: 20 kilometrelik yolu 8 saatte gittiler

HAYALET İMALATÇI YAKALANMAMAK İÇİN ARNAVUTKÖY'DEN BAĞCILAR'A 8 SAATLİK YOLCULUK YAPTI

22 Eylül günü ise takibin seyrini değiştiren bir gelişme yaşandı. İkili, bu kez yakın zaman aralıklarıyla evlerinden çıkarak harekete geçti. Bu durum narkotik polislerinin alarma geçmesine neden oldu. Şüphelilerden biri, sipariş üzerine uyuşturucu hazırlamak için çıktığı yolda önce otobüse bindi, iki durak sonra indi; ardından korsan taksiye binip otobanda indi. Takip edildiğini anlamak için ıssız ve metruk yolları seçti, hatta geldiği yere tekrar geri dönerek yeniden yola koyuldu. Bu yolculuk Arnavutköy'den Bağcılar'a tam 8 saat sürdü.