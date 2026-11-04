Emre Belözoğlu Liverpool maçında kulübede olacak mı? Fenerbahçe’de gözler kritik karşılaşmada

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya varmasının ardından Liverpool karşılaşmasına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik mücadele öncesinde teknik direktör değişikliğinin takıma nasıl yansıyacağı merak edilirken Belözoğlu'nun kulübede yer alıp almayacağı gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından yeni çalıştırıcının Liverpool maçında takımın başında yer alıp almayacağı gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin teknik direktör değişikliğini açıklamasına rağmen Belözoğlu'nun kritik mücadelede kulübede görev yapabilmesi için resmi işlemlerin tamamlanması gerekiyor.
Belözoğlu'nun Liverpool karşılaşmasında kulübede bulunup bulunmayacağına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. İşlemlerin maç öncesinde tamamlanması halinde deneyimli teknik adamın takımın başında sahaya çıkması mümkün olacak. Sürecin yetişmemesi durumunda ise Fenerbahçe'nin karşılaşmaya geçici teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde çıkması gündeme gelebilecek.
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığını 3 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu. Kulübün açıklamasında Belözoğlu'nun futbol A takımının teknik direktörlüğünü üstleneceği belirtildi.
Daha önce sarı-lacivertli takımda futbolcu, teknik direktör ve sportif direktör olarak görev yapan Belözoğlu, böylece yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Tecrübeli çalıştırıcının Kasımpaşa'daki görevinden ayrılmasının ardından sarı-lacivertli ekipte yeni dönem başladı.
Fenerbahçe ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde İngiliz temsilcisini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor.