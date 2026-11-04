Emre Belözoğlu Liverpool maçında kulübede olacak mı? Fenerbahçe’de gözler kritik karşılaşmada

FENERBAHÇE EMRE BELÖZOĞLU İLE ANLAŞTIĞINI DUYURDU

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığını 3 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu. Kulübün açıklamasında Belözoğlu'nun futbol A takımının teknik direktörlüğünü üstleneceği belirtildi.

Daha önce sarı-lacivertli takımda futbolcu, teknik direktör ve sportif direktör olarak görev yapan Belözoğlu, böylece yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Tecrübeli çalıştırıcının Kasımpaşa'daki görevinden ayrılmasının ardından sarı-lacivertli ekipte yeni dönem başladı.