Emsal ceza

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz hafta pazar denetimi gerçekleştirmişti. Denetim sırasında bazı tezgâhlarda ön kısımda taze, arka kısımda ise çürük ürünlerin bulunduğu ve hileli satış yapıldığı tespit edilerek pazarcılar uyarılmıştı. Başkan Aşgın'ın bu denetimi sonrası pazarcı Z.R, halkın tepkisine karşılık olarak elindeki domatesleri çöpe döktü. O anları kayıt altına alan Y.I. ise "Dök, dök! Kimse ucuza yemesin" diyerek skandal sözler sarf etti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve halkın tepkisini toplayan görüntüler sonrası Çorum Belediyesi ve Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, olayın ardından yaptığı açıklamada, pazarcı Z.R. ve görüntüleri çeken, "Dök, dök! Kimse ucuza yemesin" diyen Y.I hakkında Çorum Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığını açıkladı.Pazarcılara ve malların gerçek sahibi olan hal esnafı H.T. ve S.T.'ye ait "Z..." unvanlı firmaya toplamda 1.4 milyon TL'den 17.2 milyon TL'ye kadar para cezası işlemi başlatıldı. Bunun yanı sıra, Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha nedeniyle de cezai işlem uygulanacağı açıklandı. Çorum Belediyesi, olayın yaşandığı tezgâhları işleten Z.R ve Y.I hakkında Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi gereğince tahsis iptali talebini encümene sundu. Başkan Aşgın, olayın ardından yaptığı açıklamada, "İlk görüntüler ortaya çıkınca Zabıta Müdürlüğümüze inceleme talimatı verdim. Sorumlular tespit edildi. Bir taraftan bakanlığımız, diğer taraftan belediyemiz gereğini yapıyor. Çorumlunun hakkını koruyacağız. Soruşturmayı genişletiyoruz, gerek pazar ve hal boyutuyla gerekse pazar dışında hileli satışların arkasında duran, tüketiciyi aldatmaya yönelik faaliyet gösteren tüm işyerlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yapılacak. Çorum Belediyesi olarak denetimlerimiz artarak devam edecektir. Hemşehrilerimiz de şikâyetlerini pazar alanında görevli zabıta ekiplerimize veya 153 Alo Zabıta hattına bildirebilirler" dedi.