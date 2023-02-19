En acı bağ

Asrın felaketinin vurduğu Adıyaman'da büyük acıyı yaşayanlardan biri de Yeni Mezarlık Camii İmam Hatibi Mehmet Tahir Durmuş...Deprem sonrası ayakta kalan 11 katlı binalarının ikinci katından dışarı çıktıktan sonra, başka binada yaşayan oğlu Muhammed Talha ve gelinini sağ çıkardıklarını söyledi. Daha sonra görevinin başına dönen Durmuş, 8 yıldır görevli olduğu Yeni Mezarlık Camii'ne geldiğinde Mezarlıklar Müdürlüğü önünde yüzlerce cenazenin yan yana olduğunu söyledi. Durmuş kadınlara kadın, erkeklere de erkek tarafından teyemmüm edilerek cenaze namazlarını kıldıktan sonra defnettiklerini anlattı. Durmuş "En acıyı yaşadım. Boynuma sarılarak 'Bu benim babam', 'Bu benim ablam', 'Bu benim nenem, dedem' diyerek ağlayanlara 'Korkmayın, bunlar afette vefat eden Müslümanlardır' diyerek teselli ettik" dedi.Durmuş, defin sırasındaki acı bir hadiseyi de şöyle anlattı. "Beni tanıyan bir arkadaş 'Hocam eşim depremde enkaz altında doğum yapmış. Göbek bağı ayrılmamış. Bebeğimi ayrı mı yoksa annesinin yanında mı defnedeyim' diye sordu. Kendi vicdanımın sesimi dinleyip 'Karışma, o annesi ile beraber olsun' dedim. Böyle bir acı yaşadık" diye konuştu.Depremde 34 yakın akrabasını kaybettiğini aktaran Durmuş, "Cenaze namazlarını kılarken bu akrabalarımın hepsi önüme geldi. Onların da cenaze namazlarını kıldım. Yanımızda büyüdüler, hep beraberdik. Öğretmen, doktor, imam yüzlerce dostumu kaybettim. Çok büyük acı yaşadık" dedi. Durmuş, "Her cenazenin sahibi hemen hemen yanındaydı. Yüzlerce kimsesiz cenaze de geldi. Savcılar buraya geldiler, kimsesiz olan cenazelerin kan ve doku örneklerini alarak tespit ettiler. Peyderpey sahipleri çıktıkça cenazeleri sahiplerine teslim ettik" diye konuştu.