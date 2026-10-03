En acı bakış

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Eynez bölgesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik'e ait kömür madeninde meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren işçilerden Halit Ersay (37) ile Kerim Ören'in (39) cansız bedenleri yan yana bulundu. Toprak altında kalan İsa Olcay (49), Ramazan İnce (26) ve Ömer Karakaya'nın cansız bedenlerine ise sabaha karşı ulaşıldı. Göçükten çıkarılan işçilerin cansız bedenleri defin işlemleri için ailelerine ve yakınlarına teslim edildi. Yaralı kurtarılan madencilerden İbrahim Çimen'in (44) tedavisi normal serviste sürerken, Süleyman Şakrak (33) ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Halit Ersay, doğup büyüdüğü memleketinde iş bulamamış ve çalışmak için Manisa'ya gelmişti. Meydana gelen göçük faciasında toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında ilk onun cansız bedeni bulundu. Talihsiz işçinin cenazesi, memleketi Çameli'nde toprağa verildi. Göçük faciasında toprak altından cansız bedeni çıkarılan ikinci işçi ise Kerim Ören oldu. Ören'in cenazesi, mesai arkadaşı Halit Ersay'ın yanında bulundu. Ören'in cenazesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildiği sırada iki oğlu babalarının tabutuna sarılarak ağladı. Talihsiz işçinin cenazesi, ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

MADEN OCAĞI MEZARI OLDU

Faciada hayatını kaybeden 20 yıllık madenci İsa Olcay'ın emekli olduğu, 5 yıl aradan sonra yeniden madene indiği öğrenildi. Yaşamını yitiren evli ve 1 çocuk babası Ömer Karakaya'nın ise 3 yıl önce evlendiği ve 2 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi. Karakaya'dan geriye, oğlu Yusuf'un birinci yaş gününde çektirdikleri mutlu aile fotoğrafı kaldı. Göçükte hayatını kaybeden işçilerin en genci olan 2 yıllık madenci Ramazan İnce'nin ise bekâr olduğu ancak nişan hazırlığı yaptığı öğrenildi. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden göçüğünde yaralı kurtulan Süleyman Şakrak, doğum günü olan 1 Ekim'de ölümle burun buruna gelerek kabusu yaşadı. 33 yaşına giren, evli ve 2 çocuk babası Şakrak, şimdi ailesine katılacak 3. çocuğunun doğumunu bekliyor. Şakrak, "Tam hatırlayamıyorum. Benim için kötüydü yani kötü bir şeydi. Birden oldu, toprak altında kaldım yani. Arkadaşım kurtardı. Sağ olsun. Allah razı olsun. Yani hepsi mücadele etti. Bizim için ettiler. Hepsi bizi kurtarmak için oradalardı. Bütün arkadaşlarım canla başla bizi kurtarmaya çalıştılar. Çok şükür yani sağ salim oradan kurtuldum. Şu an için çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de üzgünüm" dedi.





'O AN ÇOCUKLARIM AKLIMA GELDİ'

Göçükten sağ kurtulan evli ve 3 çocuk babası İbrahim Çimen, kalçasında çatlak, ayağında ise çatlak ve kırık bulunduğunu söyledi. 2005 yılından bu yana madende çalıştığını ve emekli olduktan sonra ihtiyaçları nedeniyle çalışmaya devam ettiğini belirten Çimen, "Çalışıyorduk, destek yapıyorduk. Çalıştığımız bölgedeki direkler bir anda çökmeye başladı. Kendimi attım. Direkler, belimden bastırmaya başladı. O an çocuklarım aklıma geldi" dedi.





FACİANIN SORUMLULARI HESAP VERECEK

MANİSA'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, 5 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı madendeki göçükle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmada, olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında yer aldığı 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör