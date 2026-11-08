En acı tesadüf! Aynı ismi taşıyan torun ve babaanne aynı gün hayatını kaybetti

Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyü nüfusuna kayıtlı Tekin ailesi, hayatlarının en acı günlerinden birini yaşadı. Kanser tedavisi gören Naime Tekin'in vefatının ardından, aynı saatlerde 87 yaşındaki babaannesi Naime Tekin'den de acı haber geldi.

AYNI İSİM, AYNI AİLE, AYNI GÜN İKİ BÜYÜK ACI

Babaannesiyle aynı ismi taşıyan Naime Tekin'in genç yaşta yaşamını yitirmesi ailesini yasa boğarken, henüz bu acının üzüntüsü yaşanırken bu kez babaanne Naime Tekin'in de hayatını kaybetmesi acıyı ikiye katladı. Aynı aileden, aynı ismi taşıyan iki kişinin aynı saatlerde hayata gözlerini yumması, Aydoğmuş köyünde büyük üzüntüye neden oldu.

TORUN ANTALYA'DA, BABAANNE AYDOĞMUŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Torun Naime Tekin'in cenazesi Antalya'da toprağa verilecek. Babaanne Naime Tekin ise öğle namazına müteakip Aydoğmuş köyünde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Aynı ismi paylaşan torun ve babaannenin aynı gün vefat etmesi, Tekin ailesinin hafızasında derin izler bırakacak acı bir tesadüf olarak yer aldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör