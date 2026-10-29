En düşük emekli maaşı için yeni hesap! 2027 Ocak zammında emekli maaşları ne kadar olacak?

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ve temmuz aylarında alacağı maaş zammı, ilgili altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyona göre belirleniyor. Bu kapsamda 2027 Ocak zammının hesaplanmasında 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranları dikkate alınacak.

Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyon sonucunda üç aylık birikimli oran yüzde 5,57'ye ulaştı. Böylece emeklilerin ocak zammı için ilk üç aylık veri belli oldu.

Ancak yüzde 5,57'lik oran, ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı anlamına gelmiyor. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte altı aylık toplam artış netleşecek.