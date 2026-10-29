En düşük emekli maaşı için yeni hesap! 2027 Ocak zammında emekli maaşları ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zam için hesap makinesi yeniden açıldı. 2027 Ocak emekli zammında belirleyici olacak altı aylık enflasyonun ilk üç aylık verileri belli oldu. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyabilecek artış oranları da gündeme geldi. Şimdi en çok merak edilen konu, en düşük emekli maaşının ocak ayında kaç TL olacağı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ve temmuz aylarında alacağı maaş zammı, ilgili altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyona göre belirleniyor. Bu kapsamda 2027 Ocak zammının hesaplanmasında 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranları dikkate alınacak.
Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyon sonucunda üç aylık birikimli oran yüzde 5,57'ye ulaştı. Böylece emeklilerin ocak zammı için ilk üç aylık veri belli oldu.
Ancak yüzde 5,57'lik oran, ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı anlamına gelmiyor. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte altı aylık toplam artış netleşecek.
2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Yeni yılda bu tutarın ne kadar olacağı ise emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Mevcut en düşük emekli aylığına farklı zam oranlarının uygulanmasıyla ortaya çıkan örnek hesaplamalar şöyle:
Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden yapılan örnek hesaplamalar şöyle:
Yüzde 8,70 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 601 TL
Yüzde 9,04 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 681 TL
Yüzde 10,07 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 924 TL
Yüzde 10,11 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 933 TL
Yüzde 10,73 zam senaryosu: Yaklaşık 26 bin 79 TL
Bu tutarlar, farklı yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalardır. Kesinleşmiş maaşlar olarak değerlendirilmemelidir. Ayrıca en düşük emekli aylığına yapılacak artışın kapsamı ve miktarı, bu konuda alınacak yasal karar doğrultusunda şekillenebilir.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında altı aylık enflasyon oranı esas alınıyor. 2027 Ocak döneminde uygulanacak zam için 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen fiyat artışları dikkate alınacak.
Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte altı aylık oran tamamlanacak. Böylece emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak zam oranı belli olacak. En düşük emekli aylığı kapsamında ödeme alanların yeni yılda alacağı tutar ise taban aylıkla ilgili düzenlemeye göre şekillenecek.
Emekli maaşı zammına ilişkin nihai hesaplama için 2026 yılının aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak son veriyle birlikte temmuz-aralık döneminin altı aylık enflasyonu hesaplanacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı bu verilerle netleşecek. En düşük emekli aylığının yeni tutarı için ise yapılabilecek yasal düzenlemeler ve resmî açıklamalar takip edilecek.
Mevcut maaş artış oranlarının yanı sıra, emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla masadaki en güçlü seçenekler arasında refah payı yer alıyor. Edinilen bilgilere göre, yapılacak ilave artışların seyyanen zam şeklinde hayata geçirilmesi de ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Böylece hem taban aylıkların yükseltilmesi hem de tüm emeklilere dengeli bir yansıma sağlanması hedefleniyor.
Hazırlanan yeni çalışmanın en dikkat çeken detaylarından biri ise yaş kriteri oldu. 65 yaş üzerindeki emeklilerin çalışma imkânının kalmamış olması ve ekonomik olarak dezavantajlı konumda bulunmaları göz önünde bulundurularak, bu kesime daha fazla refah payı verilmesi üzerinde duruluyor. Bu kapsamda, yaş gruplarına ve gelir seviyelerine göre kademeli bir artış formülünün uygulanabileceği belirtiliyor.
Düzenlemenin hayata geçirilmesi aşamasında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bütçe imkânları titizlikle inceleniyor. En düşük emekli aylığının artırılması başta olmak üzere, tüm emekli kesimlerinin beklentilerini dengeleyecek kademeli çözümlerin önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor. Ekonomi yönetiminin yapacağı son değerlendirmelerin ardından paketin detaylarının kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2027 bütçemizde özellikle emeklilerimizi öncelikleyerek ve emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın daha üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bütçe hazırladık." dedi.