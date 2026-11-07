En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2027 Ocak emekli maaş zammı hesabı otaya çıktı!

EMEKLİYE 10 BİN TL VE 15 BİN TL SEYYANEN ZAM SEÇENEĞİ

Emeklilere yönelik kulislerde konuşulan en dikkat çekici başlık ise seyyanen zam oldu. AK Parti kaynaklarına dayandırılan iddialara göre emeklilerin maaşlarına 10 bin TL veya 15 bin TL tutarında ek ödeme yapılması seçenekleri üzerinde duruluyor.

Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, iki farklı zam seçeneğinin gündemde olması milyonlarca emeklinin beklentisini artırdı.

Seyyanen zam uygulanması halinde emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve olası refah payından bağımsız olarak ilave artış yapılabilecek. Ancak düzenlemenin bütün emeklileri kapsayıp kapsamayacağı ve ödeme tutarının nasıl belirleneceği henüz netlik kazanmadı.