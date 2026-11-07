En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2027 Ocak emekli maaş zammı hesabı otaya çıktı!

Milyonlarca emeklinin gözü yeni yılda yapılacak maaş artışına çevrildi. 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon gerçekleşmeleri, 2027 Ocak zammının belirlenmesinde etkili olacak. Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan zam senaryolarında en düşük emekli maaşı için farklı tutarlar gündeme gelirken, kesin rakamın açıklanacağı tarih de merak ediliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis'in takdiriyle hayata geçirilmesinin hedeflendiğini duyurmuştu.
Bu açıklamanın ardından milyonlarca emekli, yapılacak düzenlemenin kapsamını ve maaşlara nasıl yansıyacağını araştırmaya başladı. Özellikle en düşük emekli maaşına yapılacak artışın yanı sıra tüm emeklileri kapsayabilecek seyyanen zam ihtimali gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
AK Parti kulislerinden yansıyan bilgilere göre emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemenin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Bütçe görüşmelerinin 27 Kasım tarihinde sona ermesi öngörülürken, düzenlemenin bu takvimin ardından şekillenebileceği belirtiliyor.
Hazırlanması beklenen yasal düzenlemede emeklilerin gelir seviyesinin iyileştirilmesi ve maaşlar arasındaki farklılıkların değerlendirilmesi öne çıkıyor.
Emeklilere yönelik kulislerde konuşulan en dikkat çekici başlık ise seyyanen zam oldu. AK Parti kaynaklarına dayandırılan iddialara göre emeklilerin maaşlarına 10 bin TL veya 15 bin TL tutarında ek ödeme yapılması seçenekleri üzerinde duruluyor.
Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, iki farklı zam seçeneğinin gündemde olması milyonlarca emeklinin beklentisini artırdı.
Seyyanen zam uygulanması halinde emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve olası refah payından bağımsız olarak ilave artış yapılabilecek. Ancak düzenlemenin bütün emeklileri kapsayıp kapsamayacağı ve ödeme tutarının nasıl belirleneceği henüz netlik kazanmadı.
Ocak ayında yapılacak maaş artışında yılın ikinci yarısına ait enflasyon verileri belirleyici olacak. Ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 2,18 olarak gerçekleşmesinin ardından kasım ve aralık ayı verileri de zam oranının kesinleşmesinde etkili olacak.
Merkez Bankası beklenti anketlerinde kasım ayı enflasyonu yüzde 1,18, aralık ayı enflasyonu ise yüzde 0,97 olarak öngörülüyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin zam oranı ve memur maaşlarındaki artış için yeni hesaplamalar ortaya çıkacak.
Mevcut tahminler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,28, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6,26 oranında artış oluşabileceği belirtiliyor. Kesin zam oranları ise yılın son iki enflasyon verisinin açıklanmasıyla belli olacak.
En düşük emekli maaşına ilişkin hesaplamalarda da dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Herhangi bir refah payı veya ilave iyileştirme yapılmadığı varsayımıyla, mevcut 23 bin 552 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığının yüzde 10,62'lik artışla 26 bin 54 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Bu hesaplama, olası enflasyon artışına dayalı bir senaryo olarak öne çıkıyor. Hükümetin ayrıca seyyanen zam veya refah payı düzenlemesi yapması hâlinde en düşük emekli maaşında farklı bir rakam gündeme gelebilecek.