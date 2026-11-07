Haberler Yaşam Haberleri En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2027 Ocak emekli maaş zammı hesabı otaya çıktı!
Giriş Tarihi: 07.11.2026 08:35

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2027 Ocak emekli maaş zammı hesabı otaya çıktı!

2027 Ocak emekli maaşı zammı için hesaplamalar hız kazandı. Temmuz-Aralık dönemine ilişkin enflasyon verileri yakından takip edilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına yönelik yeni tahminler de ortaya çıkmaya başladı. Mevcut en düşük emekli aylığı üzerinden yapılan hesaplamalar, ocak ayında maaşların hangi seviyeye ulaşabileceğine ilişkin önemli ipuçları veriyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2027 Ocak emekli maaş zammı hesabı otaya çıktı!
  • ABONE OL

Milyonlarca emeklinin gözü yeni yılda yapılacak maaş artışına çevrildi. 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon gerçekleşmeleri, 2027 Ocak zammının belirlenmesinde etkili olacak. Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan zam senaryolarında en düşük emekli maaşı için farklı tutarlar gündeme gelirken, kesin rakamın açıklanacağı tarih de merak ediliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis'in takdiriyle hayata geçirilmesinin hedeflendiğini duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından milyonlarca emekli, yapılacak düzenlemenin kapsamını ve maaşlara nasıl yansıyacağını araştırmaya başladı. Özellikle en düşük emekli maaşına yapılacak artışın yanı sıra tüm emeklileri kapsayabilecek seyyanen zam ihtimali gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

AK Parti kulislerinden yansıyan bilgilere göre emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemenin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Bütçe görüşmelerinin 27 Kasım tarihinde sona ermesi öngörülürken, düzenlemenin bu takvimin ardından şekillenebileceği belirtiliyor.

Hazırlanması beklenen yasal düzenlemede emeklilerin gelir seviyesinin iyileştirilmesi ve maaşlar arasındaki farklılıkların değerlendirilmesi öne çıkıyor.

EMEKLİYE 10 BİN TL VE 15 BİN TL SEYYANEN ZAM SEÇENEĞİ

Emeklilere yönelik kulislerde konuşulan en dikkat çekici başlık ise seyyanen zam oldu. AK Parti kaynaklarına dayandırılan iddialara göre emeklilerin maaşlarına 10 bin TL veya 15 bin TL tutarında ek ödeme yapılması seçenekleri üzerinde duruluyor.

Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, iki farklı zam seçeneğinin gündemde olması milyonlarca emeklinin beklentisini artırdı.

Seyyanen zam uygulanması halinde emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve olası refah payından bağımsız olarak ilave artış yapılabilecek. Ancak düzenlemenin bütün emeklileri kapsayıp kapsamayacağı ve ödeme tutarının nasıl belirleneceği henüz netlik kazanmadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMINDA ENFLASYON HESABI

Ocak ayında yapılacak maaş artışında yılın ikinci yarısına ait enflasyon verileri belirleyici olacak. Ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 2,18 olarak gerçekleşmesinin ardından kasım ve aralık ayı verileri de zam oranının kesinleşmesinde etkili olacak.

Merkez Bankası beklenti anketlerinde kasım ayı enflasyonu yüzde 1,18, aralık ayı enflasyonu ise yüzde 0,97 olarak öngörülüyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin zam oranı ve memur maaşlarındaki artış için yeni hesaplamalar ortaya çıkacak.

Mevcut tahminler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,28, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6,26 oranında artış oluşabileceği belirtiliyor. Kesin zam oranları ise yılın son iki enflasyon verisinin açıklanmasıyla belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

En düşük emekli maaşına ilişkin hesaplamalarda da dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Herhangi bir refah payı veya ilave iyileştirme yapılmadığı varsayımıyla, mevcut 23 bin 552 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığının yüzde 10,62'lik artışla 26 bin 54 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Bu hesaplama, olası enflasyon artışına dayalı bir senaryo olarak öne çıkıyor. Hükümetin ayrıca seyyanen zam veya refah payı düzenlemesi yapması hâlinde en düşük emekli maaşında farklı bir rakam gündeme gelebilecek.



Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2027 Ocak emekli maaş zammı hesabı otaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA