En Güzel Cuma Mesajları: 10 Ekim 2025 dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Ve Allah, her türlü zorluktan sonra bir kolaylık yaratır. (Şerh, 94:6). Bu mübarek Cuma'da, zor zamanlarınızda Allah'ın kolaylığını ve rahmetini dilediğiniz her an hayatınıza versin. Dualarınız kabul, Cumanız mübarek olsun.

Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne iman edin ve O'nun gönderdiği her şeye inanın. O zaman Allah, sizin günahlarınızı örter ve sizi güzel bir şekilde bağışlar. (Ahzab, 33:56). Bu mübarek Cuma'da Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, dualarınız kabul edilsin.