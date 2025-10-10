En Güzel Cuma Mesajları: 10 Ekim 2025 dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Haftanın en mübarek günü olan Cuma gününün huzur ve bereketine bir kez daha kavuştuk. Bu eşsiz günü ibadetlerle geçirmek ve sevdiklerine anlamlı mesajlar göndermek isteyenler, en güzel Cuma mesajları için araştırma yapıyor. Kısa, anlamlı ve resimli Cuma mesajı seçenekleri bugün sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor. İşte 10 Ekim 2025'e özel en yeni, anlamlı, farklı "Cumanız mübarek olsun" sözleri;
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI – 10 EKİM 2025
Bir Cuma daha geldi; affın, bereketin ve huzurun en güzeliyle. Cumanız mübarek olsun.
Cuma, gönüllerin arındığı, duaların semaya yükseldiği kutlu bir vakittir. Hayırlı Cumalar.
Bu mübarek gün, sevdiklerinizle birlikte huzur ve bereket getirsin.
Gönül bahçene huzur, yüreğine sükûnet dolsun; hayırlı Cumalar.
Allah, bu mübarek Cuma'da kalbinize huzur versin, dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar!
Cumanın rahmeti, bereketi ve huzuru sizlerle olsun. Cumanız mübarek olsun.
Bu mübarek Cuma'da Rabbim dualarınızı kabul etsin, kalbinizdeki tüm sıkıntıları alıp yerine huzur versin.
Rabbim, bu Cuma'da sizlere sağlık, huzur ve bereket versin. Cumanız mübarek olsun.
Huzurla dolsun gönlün, bereketle dolsun evin; hayırlı Cumalar.
Ve Allah, her türlü zorluktan sonra bir kolaylık yaratır. (Şerh, 94:6). Bu mübarek Cuma'da, zor zamanlarınızda Allah'ın kolaylığını ve rahmetini dilediğiniz her an hayatınıza versin. Dualarınız kabul, Cumanız mübarek olsun.
Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne iman edin ve O'nun gönderdiği her şeye inanın. O zaman Allah, sizin günahlarınızı örter ve sizi güzel bir şekilde bağışlar. (Ahzab, 33:56). Bu mübarek Cuma'da Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, dualarınız kabul edilsin.