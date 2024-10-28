En güzel doğum "Normal Doğum"

Normal Doğum Farkındalık kapsamında, Mentese Devlet Hastanesi poliklinik giriş arenasında kurulan stantta Başhekimimiz Op. Dr. Şadi BALLI, İdari Ekib, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanımız Op. Dr. Gonca BALLI, Diyetisyenimiz İrem SAĞLAM, Gebelik Danışmanlarımız Ebe Dilek ÇELİK ve Ebe Nermin ACAR bir araya geldiler. Kurumuza gelen anne adaylarına normal doğumun faydaları, süreçleri ve hazırlıkları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanımız Op. Dr. Gonca BALLI; "Normal doğum insan fizyolojisine en uygun doğum şekli olup anne ve bebek sağlığı açısından çok önemlidir. Doğum doğal bir süreçtir ve bu süreç kadının vücudu tarafından en iyi şekilde yönetilmektedir. Normal doğum, annenin psikolojik ve fiziksel iyileşme sürecine katkıda bulunarak doğum sonrası hastanede kalış süresini kısaltmakta ve anne-bebek bağının güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca normal doğum, bebeğin akciğerlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamakta ve doğum kanalından geçişin bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmede büyük katkı sunduğu bilinmektedir. Anne adaylarının alacağı doğum öncesi eğitim çok değerli olup bu eğitimler doğum korkusunu azaltarak kadınların doğum sürecine daha hazırlıklı girmelerine yardımcı olmaktadır" diyerek tüm anne adaylarımızı normal doğuma teşvik edip cesaretli olmaya davet etti.

Diyetisyen İrem SAĞLAM, hamilelikte sağlıklı beslenmenin önemi ve doğum sonrası beslenme konularında bilgilendirme yaptı. Gebelik Danışmanımız Ebe Dilek ÇELİK ve Nermin ACAR doğum sürecinin doğru yönetilmesi ve doğuma yönelik pratik öneriler sundu.

Etkinlikte, anne adaylarının sorularını yanıtlamak ve onların doğum deneyimlerini daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla eğitimler ve sunumlar yapılarak anne ve anne adaylarına bilgilendirici broşürler dağıtıldı.