En iyi olmak için bunu bile yapıyorlar! Futbolcuların insan vücudunun sınırlarını zorlayan 5 ritüeli

2. 90 DAKİKADA KAYBEDİLEN 3 LİTRE (KİLO) SU

Sahada sadece terlemekle kalınmaz; hızlı solunum ve yüksek efor, bir futbolcunun 90 dakika içinde vücut ağırlığının yüzde 3'ünü (yaklaşık 2.5 - 3 litre sıvı) kaybetmesine neden olur. Bu inanılmaz sıvı kaybı öylesine tehlikelidir ki; oyuncular maçtan önce ve hemen sonra tartıya çıkmak zorundadır.