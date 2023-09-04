En mutlu günü için engelleri aştı

Bursa'da yaşayan Kübra Denizci (35), 16 yaşında balkondan düştü ve boynu kırıldığı için hayatını tekerlekli sandalye ile sürdürmek zorunda kaldı. 19 yıl boyunca hiçbir "engele" teslim olmayarak hem liseyi hem de iki üniversiteyi bitiren, ardından klinik psikolog olabilmek için yüksek lisans bitiren ve üstelik dünyadaki ikinci engelli kadın ralli pilotu olmayı başaran Denizci (35), bu kez kendi düğünü için tüm engelleri aştı. Geçtiğimiz hafta, kendisi gibi ralli pilotu olan Ahmet Keskin ile Kocaeli'de gerçekleştirilen masal gibi bir düğün töreniyle dünya evine giren Denizci, düğününde ayakta durabilmek için, Romatem Bursa Hastanesi'ndeki doktoru Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Esin Selimoğlu ve fizyoterapistleri ile haftalarca çalıştı. Denizci, gelinliğinin altına giydiği özel bir protezle, nikah memurunun sorusuna ayakta durarak "evet" demeyi başardı. Bu 5 dakika için günlerce çalıştığını söyleyen Keskinci, "İnanılmaz heyecanlıyım. Uzun zamandır, burada 5 dakika ayağa kalkabilmek için uğraşıyorum. Biz hayatımızı güzel bir şekilde birleştirdik ve ben de onun yanında dimdik durmak istedim. Bunun için bir protez şeklinde uzun yürüme cihazı yaptırdık ve bu hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum" dedi.