Çözüm banyodaki dolapta: kullanılmamış bir tıraş bıçağı

Bu iş için internette satılan o pahalı pilli aletlere avuç dolusu para vermenize hiç gerek yok. Eşinizin veya sizin banyoda kullandığınız sıradan, kullan at tıraş bıçakları bu işin en pratik çözümüdür. Sadece bıçağın tamamen yeni ve hiç kullanılmamış olmasına dikkat etmeniz yeterli.