En sevdiğiniz kıyafet çöp olmaktan kurtuluyor! Çamaşır suyu lekesini anında silip süpüren 3 yöntem

Çamaşır suyu kumaşa temas ettiği an kimyasal tepkime başlar. Bu yüzden başarıya ulaşmanın ilk kuralı hızlı hareket etmektir.
İlk İş: Lekeli bölgeyi derhal bol soğuk suyla durulayın. Sıcak su, kimyasalın kumaş liflerine daha derin işlemesine neden olur.
Asla Ovalamayın: Lekeyi çitilemek veya ovmak, çamaşır suyunun henüz renk değiştirmemiş yan dokulara yayılmasına yol açar.
Nötralize Edin: İlk soğuk su müdahalesinden sonra kıyafeti tamamen kurulamadan aşağıdaki 3 etkili yöntemden kumaşınızın türüne en uygun olanını seçin.
Açık renkli veya henüz tam sararmamış taze lekeler üzerinde en hızlı ve doğal çözüm Beyaz Sirke uygulamasıdır.
Nasıl Uygulanır?
Bir kapta eşit miktarda beyaz sirke ve soğuk suyu karıştırın.
Temiz bir pamuk veya mikrofüber bezi bu karışıma batırın.
Lekeli alanın dışından merkezine doğru tampon hareketlerle (bastır-çek yapacak şekilde) uygulayın.
Karışımı kumaş üzerinde 15-20 dakika bekletin ve ardından soğuk suyla durulayın.
Güvenli ve evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir diğer etkili yöntem Karbonat Macunu dur.
Nasıl Uygulanır?
2 yemek kaşığı karbonata az miktarda soğuk su ekleyerek koyu bir macun kıvamına getirin.
Hazırladığınız macunu çamaşır suyu lekesinin üzerine tabaka halinde yayın.
Macun kumaş üzerinde tamamen kuruyana kadar (yaklaşık 30-45 dakika) bekletin.
Kuruyan karbonatı yumuşak bir fırça veya bezle temizleyin, ardından kıyafeti soğuk suyla yıkayın.
Kumaşın rengi tamamen gittiyse ve kimyasal nötralize işlemleri kumaşın kendi rengini geri getiremiyorsa, en garantili yöntem renk pimentini yenilemektir.
Nasıl Uygulanır?
Küçük Lekeler İçin: Kıyafetinizin rengine tam uyan bir kumaş marker kalemi (kumaş boya kalemi) edinin. Lekeli bölgeyi nokta dokunuşlarla boyayın ve kurumaya bırakın.
Geniş Lekeler İçin: Su bazlı ve sağlığa zararsız kumaş boyalarını tercih edin. Boyayı sıcak suda çözdürerek lekeli bölgeye tampon yapın veya giysinin tamamını yeniden boyayın.
Her yöntem her kumaş türünde aynı sonucu vermeyebilir. Giysinizin etiketi bu noktada en büyük rehberinizdir:
Kot (Denim) ve Koyu Renkler: Karbonat macunu yöntemi kot kumaşlardaki sert leke sınırlarını yumuşatmak için son derece güvenlidir.
Yünlü ve İpekli Giysiler: Hassas liflere sahip oldukları için sert ovalamalardan kaçının. Sirke yönteminde sirke miktarını azaltıp su oranını artırarak uygulayın.
Sentetik Kumaşlar: Renk emilimi az olduğu için bu kumaş türlerinde leke giderici işlemlerden sonra en pratik çözüm kumaş boya kalemleridir.
Kıyafetlerinizi bu tür kazalardan korumak için şu pratik önlemleri alabilirsiniz:
Önlük veya Ev Kıyafeti Kullanın: Temizlik yaparken mutlaka gözden çıkardığınız kıyafetleri giymeyi alışkanlık haline getirin.
Köpük veya Jel Temizleyicilere Yönelin: Sıvı çamaşır suyu sıçramaya çok meyillidir; jel veya köpük formlar bu riski minimuma indirir.
Püskürtme Yönüne Dikkat Edin: Sprey kutulardaki temizleyicileri sıkarken hava akımına ve mesafeye dikkat edin.