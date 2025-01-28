Kur'an-ı Kerim, içerdiği sureler ve ayetlerle, insanlığın her döneminde ihtiyaç duyduğu mesajları taşır. Bu mesajlar, sadece bir çağın sorunlarına değil, tüm zamanların meselelerine hitap eder. Enam Suresi gibi bazı sureler, özellikle Allah'ın kudretini, birliğini ve insanın bu gerçeklik karşısındaki sorumluluklarını vurgular. Enam Suresi 103-104-105. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah'ın kudretini ve insanın ona olan bağlılığını derinlemesine anlamaya yardımcı olur.

Enam Suresi 103-104-105. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 103-104-105. Ayet Okunuşu

103. Ayet: La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar ve hüvel latıyfül habır

104. Ayet: Kad caeküm besairu mir rabbiküm fe men ebsara fe li nefsih ve men amiye fe aleyha ve ma ene aleyküm bi hafıyz

105. Ayet: Ve kezalike nüsarrifül ayati ve li yekulu deraste ve li nübeyyinehu li kavmiy ya'lemun

Enam Suresi 103-104-105. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

103. Ayet: Gözler onu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder." O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.

104. Ayet: Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar hakkı idrak ederse kendi yararına, kim de (hakkın karşısında) körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim.

105. Ayet: Onlar, "Sen iyi ders almışsın" desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu (Kur'an'ı) açıklayalım diye âyetleri değişik biçimlerde işte böylece açıklıyoruz.