Kur'an-ı Kerim, sadece bir kutsal metin değil, aynı zamanda evrensel bir mesajdır. Allah'ın kelamı olarak her çağın insanına hitap eder ve onların karşılaştığı sorunlara çözümler sunar. Adalet, merhamet, sabır ve hikmet gibi evrensel değerlerin yanı sıra, insanın hakikatle olan ilişkisini şekillendiren derin öğütler barındırır. Enam Suresi 106-107-108. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bireyin ve toplumun manevi direncini artıran önemli dersler içerir.

Enam Suresi 106-107-108. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 106-107-108. Ayet Okunuşu

106. Ayet: İttebı' ma uhıye ileyke mir rabbik la ilahe illa hu ve a'rıd anil müşrikın

107. Ayet: Ve lev şaellahü ma eşraku ve ma cealnake aleyhim hafıyza ve ma ente aleyhim bi vekıl

108. Ayet: Ve la tesübbüllezıne yed'une min dunillahi fe yesübbullahe advem bi ğayri ılm kezalike zeyyenna likülli ümmetin amele0hüm sümme ila rabbihim merciuhüm fe yünebbiühüm bi ma kanu ya'melun

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Enam Suresi 106-107-108. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

106. Ayet: Ey Muhammed! Sen, Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir.

107. Ayet: Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil (onlardan sorumlu) da değilsin.

108. Ayet: Onların, Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin, sonra onlar da haddi aşarak, bilgisizce Allah'a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O, yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir.