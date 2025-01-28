Kur'an'ın mesajları, sadece bireysel bir yöneliş için değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm için de önemlidir. Adaletin, merhametin ve hakkaniyetin temel alındığı bir dünya düzeni, ancak Kur'an'ın öğütleriyle mümkün hale gelir. Bu bağlamda, Kur'an sadece bir inanç kitabı değil; aynı zamanda insanın yaşamını her açıdan şekillendiren bir rehberdir. Enam Suresi 124-125-126. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın akıl ve iman arasındaki dengede hakikati bulmasını sağlar.

Enam Suresi 124-125-126. Ayet Arapça Yazılışı

124. Ayet:

125-126. Ayet:

Enam Suresi 124-125-126. Ayet Okunuşu

124. Ayet: Ve iza caethüm ayetün kalu len nü'mine hatta nü'ta misle ma utiye rusülüllah Allahü a'lemü haysü yec'alü risaleteh seyüsıybüllezıne ecramu sağarun ındellahi ve azabün şedıdüm bima kanu yemkürun

125. Ayet: Fe mey yüridillahü ey yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islam ve mey yürid ey yüdılehu yec'al sadrahu dayyikan haracen ke ennema yessa'adü fis sema' kezalike yec'alüllahür ricse alellezıne la yü'minun

126. Ayet: Ve haza sıratu rabbike müstekıyma kad fessalnel ayati li kavmiy yezzekkerun

Enam Suresi 124-125-126. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

124. Ayet: Onlara bir âyet geldiği zaman, "Allah elçilerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye kadar asla inanmayacağız" derler. Allah elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yapmakta oldukları hilekârlık sebebiyle çetin bir azap erişecektir.

125. Ayet: Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslâm'a açar. Kimi de saptırmak isterse, onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap (ve sıkıntıyı) işte böyle verir.

126. Ayet: Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık.