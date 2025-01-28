En'am kelimesi koyun, keçi, deve ve sığır gibi ehli hayvanları ifade etmektedir. Arap toplumunda kurban, gıda ve tarımla ilgili inançlarla ilgilidir. Sûrede ahiret inancı, ölümden sonra diriliş, hesap günü ve cennet-cehennem tasvirleri yer almaktadır. İnsanların dünyadaki amellerinin ahirette karşılık bulacağı sıkça hatırlatılmaktadır. 165 ayetten oluşan bu surenin 13-14 ve 15.ayetleri de merak edilmektedir. Enam Suresi 13-14-15. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Müslümanların ve İslam âleminin ilgilendikleri konular arasındadır.

En'am Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu

13.Ayet: Ve lehu mâ sekene fîl leyli ven nehâr(nehâri), ve huves semîul alîm(alîmu).

14.Ayet: Kul e gayrallâhi ettehızu veliyyen fâtırıs semâvâti vel ardı ve huve yut'ımu ve lâ yut'am(yut'amu), kul innî umirtu en ekûne evvele men esleme ve lâ tekûnenne minel muşrikîn(muşrikîne).

15.Ayet: Kul innî ehâfu in asaytu rabbî azâbe yevmin azîm(azîmin).

En'am Suresi 13-14-15. Ayet Arapça Yazılışı

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En'am Suresi 13-14-15. Ayet Türkçe Anlamı

13.Ayet Türkçe Anlamı: Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O, her şeyi işitmekte, bilmektedir.

14.Ayet Türkçe Anlamı: De ki: "Gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren ama yedirilmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim?" De ki: "Bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma (denildi)."