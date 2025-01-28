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Giriş Tarihi: 28.1.2025 13:47

Enam Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur’an-ı Kerim’in altıncı sûresi En’am Suresidir. Sure, 165 âyetten oluşmaktadır. Mekke döneminde inen bu surenin, bazı âyetlerinin Medine dönemine ait olduğu kuvvetli kaynaklarda belirtilmektedir. Sure “En’am” adını, 136, 138 ve 139. ayetlerde geçen “el-En’âm” kelimesinden almıştır. Enam Suresi 13-14-15. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hakkında bilgi edinmek bu sureyi daha iyi idrak etmeye vesile olacaktır.

Enam Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

En'am kelimesi koyun, keçi, deve ve sığır gibi ehli hayvanları ifade etmektedir. Arap toplumunda kurban, gıda ve tarımla ilgili inançlarla ilgilidir. Sûrede ahiret inancı, ölümden sonra diriliş, hesap günü ve cennet-cehennem tasvirleri yer almaktadır. İnsanların dünyadaki amellerinin ahirette karşılık bulacağı sıkça hatırlatılmaktadır. 165 ayetten oluşan bu surenin 13-14 ve 15.ayetleri de merak edilmektedir. Enam Suresi 13-14-15. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Müslümanların ve İslam âleminin ilgilendikleri konular arasındadır.

En'am Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu

13.Ayet: Ve lehu mâ sekene fîl leyli ven nehâr(nehâri), ve huves semîul alîm(alîmu).

14.Ayet: Kul e gayrallâhi ettehızu veliyyen fâtırıs semâvâti vel ardı ve huve yut'ımu ve lâ yut'am(yut'amu), kul innî umirtu en ekûne evvele men esleme ve lâ tekûnenne minel muşrikîn(muşrikîne).

15.Ayet: Kul innî ehâfu in asaytu rabbî azâbe yevmin azîm(azîmin).

En'am Suresi 13-14-15. Ayet Arapça Yazılışı

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En'am Suresi 13-14-15. Ayet Türkçe Anlamı

13.Ayet Türkçe Anlamı: Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O, her şeyi işitmekte, bilmektedir.

14.Ayet Türkçe Anlamı: De ki: "Gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren ama yedirilmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim?" De ki: "Bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma (denildi)."

15.Ayet Türkçe Anlamı: De ki: "Ben rabbime isyan edersem gerçekten büyük günün (âhiret) azabına uğrayacağımdan korkarım."

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Enam Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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