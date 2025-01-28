Enam Suresi, bir bakıma insanlara doğru inancı, ibadeti ve ahlaki değerleri öğretmeye yönelik mesajlar taşır. Geçmiş kavimlerin helaklarını örnek göstererek, insanlara doğru yolda gitmeleri gerektiği öğütlenir. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde, bu suredeki öğretileri hayatımıza geçirmek, insanları daha adil, erdemli ve inançlı bir yaşam sürmeye yönlendirecektir. Enam Suresi 133-134-135. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı zamanla sınırlı olmayan, evrensel bir mesaj sunmaktadır.

Enam Suresi 133-134-135. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 133-134-135. Ayet Okunuşu

133. Ayet: Ve rabbükel ğaniyyü zür rahmeh iy yeşa' yüzhibküm ve yestahlif mim ba'diküm ma yeşaü kema enşeeküm min zürriyyeti kavmin aharın

134. Ayet: İnnema tuadune leativ ve ma entüm bi mu'cizın

135. Ayet: Kul ve kavmı'melu ala mekanetiküm innı amil fe sevfe ta'lemune men tekunü lehu akıbetüd dar innehu la yüflihuz zalimun

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Enam Suresi 133-134-135. Ayet Türkçe Anlamı

133. Ayet: Rabbin her bakımdan sınırsız zengindir, rahmet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi, dilerse sizi giderir (yok eder) ve sizden sonra da yerinize dilediğini getirir.

134. Ayet: Şüphesiz size va'd edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz.

135. Ayet: De ki: "Ey kavmim! Elinizden geleni yapın. Ben de (görevimi) yapacağım. Ama dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını yakında öğreneceksiniz. Şüphesiz, zalimler kurtuluşa eremezler.