Enam Suresi 139-140-141. ayetler, insanların Allah'ın verdiği nimetler üzerinde nasıl yanlış hükümlerde bulunduğunu ve bunun neticesinde nasıl sapkınlığa düştüklerini gözler önüne serer. Allah'ın yarattığı nimetleri doğru şekilde kullanmanın, huzurun temeli olduğu ifade edilir. Enam Suresi 139-140-141. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ayrıca bizlere, helal ve haram sınırlarını belirleme yetkisinin yalnızca Allah'a ait olduğunu vurgularken, şükretmenin ve israftan sakınmanın önemini de hatırlatır.

Enam Suresi 139-140-141. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 139-140-141. Ayet Okunuşu

139. Ayet: Ve kalu ma fı butuni hazihil en'ami halisatül li zükurina ve muharramün ala ezvacina ve iy yeküm meyteten fe hüm fıhi şüraka' seyeczıhim vasfehüm innehu hakımün alım

140. Ayet: Kad hasirallezıne katelu evladehüm sefehem bi ğayri ılmiv ve harramu ma razekahümüllahüftiraen alellah kad dallu ve ma kanu mühtedın

141. Ayet: Ve hüvellezı enşee cennatim ma'ruşativ ve ğayra ma'ruşativ ven nahle vez zer'a muhtelifen ükülühu vez zeytune ver rummane müteşabihev ve ğayra müteşabih külu min semerihı iza esmera ve atu hakkahu yevme hasadihı ve la tüsrifu innehu la yühıbbül müsrifın

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Enam Suresi 139-140-141. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

139. Ayet: Dediler ki: "Şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir, eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet (yavru) ölü doğarsa, o zaman (kadın-erkek) hepsi ona ortaktır" Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki O, hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.

140. Ayet: Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah adına yalan söyleyerek (kadınlara) yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır; bunlar yoldan sapmışlardır, doğruyu bulacak durumda değillerdir.

141. Ayet: Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin; hasat günü de hakkını verin; fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.