Enam Suresi, insanın hem bireysel hem de toplumsal sorumluluklarına dikkat çeken bir sure olarak öne çıkar. İnsanlık tarihine dair kıssalar, ahiret bilinci ve dünya hayatındaki sorumluluklar, bu surede detaylı bir şekilde ele alınır. Aynı zamanda, insanın hakikati kabul etme ve buna göre yaşama sorumluluğu da sıkça vurgulanır. Enam Suresi 40-41-42. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın Allah'a olan teslimiyetinin ve güveninin önemini hatırlatır.

Enam Suresi 40-41-42. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 40-41-42. Ayet Okunuşu

40. Ayet: Kul eraeyteküm in etaküm azabüllahi ev etetkümüs saatü e ğayrallahi ted'un in küntüm sadikıyn

41. Ayet: Bel iyyahü ted'une fe yekşifü ma ted'une ileyhi in şae ve tenzevne ma tüşrikun

42. Ayet: Ve le kad erselna ila ümemim min kablike fe ehaznahüm bil be'sai ved darrai leallehüm yetedarraun

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Enam Suresi 40-41-42. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

40. Ayet: (Ey Muhammed!) De ki: "Söyleyin bakalım. Acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa (böyle bir durumda) siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer (putların size yararı dokunduğu iddianızda) doğru söyleyenlerseniz (haydi onları yardıma çağırın).

41. Ayet: Hayır! (Bu durumda) yalnız ona dua edersiniz, o da dilerse (kurtulmak için) dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz."

42. Ayet: Andolsun, senden önce birtakım ümmetlere de peygamberler gönderdik. (Peygamberlerini dinlemediler.) Sonunda, yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık.