Kur'an'ın en dikkat çekici bölümlerinden biri olan Enam Suresi, insanın Yüce Allah (C.C.) ile olan bağını güçlendiren bir anlam derinliğine sahiptir. Bu sure, okuyucusunu tefekkür etmeye, kendisi ve çevresiyle ilgili daha bilinçli bir farkındalık geliştirmeye teşvik eder. İçerdiği manevi mesajlar, insanın kalbine dokunarak ona hakikat yolunda bir rehberlik sunar. Enam Suresi 52-53-54. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı yol gösterici bir kaynak niteliğindedir.

Enam Suresi 52-53-54. Arapça Yazılışı

52. Ayet:

53-54. Ayet:

Enam Suresi 52-53-54. Ayet Okunuşu

52.Ayet: Ve la tatrudillezıne yed'une rabbehüm bil ğadati vel aşiyyi yürıdune vecheh ma aleyke min hısabihim min şey'iv ve ma min hısabike aleyhim min şey'in fe tatrudehüm fe tekune minez zalimın

53.Ayet: Ve kezalike fetenna ba'dahüm bi ba'dıl li yekulu e haülai mennellahü aleyhim mim beynina e leysellahü bi a'leme biş şakirın

54.Ayet: Ve iza caekellezıne yü'minune bi ayatina fe kul selamün aleyküm ketebe rabbüküm ala nefsihir rahmete ennehu men amile minküm suem bi cehaletin sümme tabe mim ba'dihı ve asleha fe ennehu ğafurur rahıym

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Enam Suresi 52-53-54. Türkçe Anlamı

52.Ayet: Rab'lerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok, senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun.

53.Ayet: Böylece insanların bazısını bazısı ile denedik ki, "Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü?" desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi?

54.Ayet: Âyetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki: "Selam olsun size! Rabbiniz kendi üzerine rahmeti (merhameti) yazdı. Şöyle ki: Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse (bilmiş olun ki) O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.