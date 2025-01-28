Dünya hayatında insanlar, çoğu zaman kendilerine sunulan fırsatları ve öğütleri görmezden gelirler. Ancak ahiret, insanın tüm yaptıklarıyla yüzleşeceği bir yer olacaktır. En'am Suresi insanı kendi sorumluluklarını sorgulamaya teşvik eder. Bu sorgulama, sadece geçmişin hatalarını anlamakla kalmaz; aynı zamanda geleceğe dair doğru bir yol çizmeyi de mümkün kılar. Enam Suresi 55-56-57. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bireylere hem manevi hem de zihinsel bir güç kazandırır.

Enam Suresi 55-56-57. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 55-56-57. Ayet Okunuşu

55. Ayet: Ve kezalike nüfessılül ayati ve li testebıne sebılül mücrimın

56. Ayet: Kul innı nühıtü en a'büdellezıne ted'une min dunillah kul la ettebiu ehvaeküm kad daleltü izev ve ma ene minel mühtedın

57. Ayet: Kul innı ala beyyinetim mir rabbı ve kezzebtüm bih ma ındı ma testa'cilune bih inil hukmü illa lillah yekussul hakka ve hüve hayrul fasılın

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Enam Suresi 55-56-57. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

55. Ayet: Suçluların yolu da açığa çıksın diye âyetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.

56. Ayet: De ki: "Sizin, Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. (Uyarsam) o takdirde sapmış olurum, hidayete erenlerden olmam."

57. Ayet: De ki: "Şüphesiz ben, Rabbimden (gelen) kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O, hakkı anlatır. O, hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır."