Allah'ın birliği, ilim, irade, kudret gibi konuları işleyen Enam Suresi aynı zamanda da peygamberlik, vahiy, yeniden dirilme gibi konulara odaklanır. Sure aynı zamanda Hz. Peygamber'in şahsına yapılan itirazları cevaplar, uğranılan sıkıntılardan dolayı kaygıya kapılan müminlere teselli ve ümit verir. Enam Suresi 61-62-63. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı İslam ahlakı ile ilgili önemli sureler arasında yer alır.

Enam Suresi 61-62-63. Ayet Okunuşu

61.Ve hüvel kahiru fevka ıbadihı ve yürsilü aleyküm hafezah hatta iza cae ehadekümül mevtü teveffethü rusülüna ve hüm la yüferritun

62.Sümme ruddu ilellahi mevlahümül hakk e la lehül hukmü ve hüve esraul hasibın

63.Kul mey yüneccıküm min zulümatil berri vel bahri ted'unehu tedarruav ve hufyeh le in encana min hazihı le nekunenne mineş şakirın

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Enam Suresi 61-62-63. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 61-62-63. Ayet Türkçe Anlamı

61. O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler.

62. Sonra hepsi, gerçek sahipleri Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm yalnız O'nundur. O, hesap görenlerin en çabuğudur.

63. De ki: "Sizler, açıktan ve gizlice ona 'Eğer bizi bundan kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız' diye dua ederken, sizi karanın ve denizin karanlıklarından (tehlikelerinden) kim kurtarır?"