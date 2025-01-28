Allah'ın birliği konusuna ağırlık veren Enam suresi batıl inançların reddi ve doğru inanca ulaşmanın yollarına ışık tutar. Ayrıca Enam Suresi Hz. İbrahim'in aklı ve gözlemiyle Allah'ın varlığı hakkında kesin bilgi ve inanca ulaşmasını anlatan ayetlere sahiptir. Bu açıdan Enam Suresi 67-68-69. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı doğru inanca ulaşma konusunda önemli olan ayetlerden biridir.

Enam Suresi 67-68-69. Ayet Okunuşu

67.Li külli nebeim müstekarruv ve sevfe ta'lemun

68.Ve iza raeytellezıne yehudune fı ayatina fe a'rıd anhüm hatta yehudu fı hadısin ğayrih ve imma yünsiyennekeş şeytanü fe la tak'ud ba'dez zikra meal kavmiz zalimın

69.Ve ma alellezıne yettekune min hısabihim min şey'iv ve lakin zikra leallehüm yettekun

Enam Suresi 67-68-69. Ayet Arapça Yazılışı

67-68. Ayet:

69. Ayet:

Enam Suresi 67-68-69. Ayet Türkçe Anlamı

67.Her haberin gerçekleşeceği bir zamanı vardır. İleride bileceksiniz.

68.Âyetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğün vakit başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaş. Şayet şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra (kalk), o zalimler grubu ile beraber oturma.

69.Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, onların hesabından bir şey (sorumluluk) yoktur. Fakat üzerlerine düşen bir hatırlatmadır. Belki sakınırlar.