Enam Suresi, Kuran'da "elhamdülillah" ile başlayan beş surenin ikincisidir. Sure Allah'ın kudretinden, Allah'ın sıfatlarından, peygamberlikten, batıl inançlardan, yeniden dirilişten ve doğru inanca ulaşmanın yollarından bahsetmektedir. Enam Suresi 76-77-78. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı olarak önemli görülen sureler arasında yer alır.

Enam Suresi 76-77-78. Ayet Okunuşu

76. Felemma cenne aleyhil leylü raa kevkeba kale haza rabbı felemma efele kale la ühıbbül afilın

77. Felemma rael kamera baziğan kale haza rabbı felemma efele kale leil lem yehdinı rabbı le ekunenne minel kavmid dallın

78. Felemma raeş şemse baziğaten kale haza rabbı haza ekber felemma efelet kale ya kavmi innı berıüm mimma tüşrikun

Enam Suresi 76-77-78. Ayet Arapça Yazalışı

Enam Suresi 76-77-78. Ayet Türkçe Anlamı

76. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. "İşte Rabbim!" dedi. Yıldız batınca da, "Ben öyle batanları sevmem" dedi.

77. Ay'ı doğarken görünce de, "İşte Rabbim!" dedi. Ay da batınca, "Andolsun ki, Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum" dedi.

78. Güneşi doğarken görünce de, "İşte benim Rabbim! Bu daha büyük" dedi. O da batınca (kavmine dönüp), "Ey kavmim!" Ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım" dedi.