Enam Suresi 79-80-81. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Enam Suresi ağırlıklı olarak Allah'ın birliği ve sıfatları gibi konulara ışık tutar. Bunun yanı sıra peygamberlik, vahiy, yeniden dirilme, batıl inançların reddi ve doğru inanca ulaşmanın yolları gibi önemli konulara da yer verir. Enam Suresi 76-77-78. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı İslam ahlakına ışık tutması bakımından sıkça merak edilmektedir.

Enam Suresi 79-80-81. Ayet Okunuşu

79. İnnı veccehtü vechiye lillezı fetaras semavati vel erda hanıfev ve ma ene minel müşrimın

80. Ve haccehu kavmüh kale e tühaccunnı fillahi ve kad hedan ve la ehafü ma tüşrikune bihı illa ey yeşae rabbı şey'a vesia rabbı külle şey'in ılma e fe la tetezekkerun

81. Ve keyfe ehafü ma eşraktüm ve la tehafune enneküm eşraktüm billahi ma lem yünezzil bihı aleyküm sültana fe eyyül ferıkayni ehakku bil emn in küntüm ta'lemun

Enam Suresi 79-80-81. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 79-80-81. Ayet Türkçe Anlamı

79."Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim."

80.Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki: "Beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam; ancak Rabbim'in bir şey dilemiş olması başka. Rabbim'in ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?"

81."Allah'ın, size, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Öyle ise iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin."