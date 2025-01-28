Enam Suresi ahiret ve Allah'ın birliği konularına yer vermesinin yanında Hz. Peygamberin şahsına yapılan itirazları da cevaplar. Uğranılan sıkıntılar yüzünden kaygıya düşen müminlere teselli ve umut veren Enam Suresi bu açıdan oldukça önemlidir. Enam Suresi 82-83-84. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı İslam ahlakına dair bilgiler verir.

Enam Suresi 82- 83- 84. Ayet Okunuşu

82. Ellezıne amenu ve lem yelbisu ımanehüm bi zulmin ülaike lehümül emnü ve hüm mühtedun

83.Ve tilke huccetüna ateynaha ibrahıme ala kavmih nefeu deracatim men neşa' inne rabbeke hakımün alım

84.Ve vehebna lehu ishaka ve ya'kub küllen hedeyna ve nuhan hedeyna min kablü ve min zürriyyetihı davude ve süleymane ve eyyube ve yusüfe ve musa ve harun ve kezalike neczil muhsinın

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Enam Suresi 82- 83- 84. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 82- 83- 84. Ayet Türkçe Anlamı

82. İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır.

83. İşte bu, kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, hakkıyle bilendir.

84. Biz O'na İshak ve (İshak'ın oğlu) Yakub'u da armağan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve O'nun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik; Biz iyi davrananları işte böyle mükâfatlandırırız.