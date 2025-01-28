Enam Suresi konu açısından Allah'ın sıfatları, ahiret, batıl inançlar gibi konulara ışık tutar. Değindiği konular dışında Hz. Peygamber'in şahsına yapılan itirazları cevaplandırır. Ayrıca Hz. Peygamber ile arkadaşlarına teselli verir. Bu açıdan da Enam Suresi 94-95-96. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile İslam alimlerinin özellikle ilgisini çeker.

Enam Suresi 94-95-96. Ayet Okunuşu

94. Ve le kad ci'tümuna furada kema halaknaküm evvele merrativ ve teraktüm ma havvelnaküm verae zuhuriküm ve ma nera meaküm şüfeaekümüllezıne zeamtüm ennehüm fıküm şüraka' le kad tekattaa beyneküm ve dalle anküm ma küntüm tez'umun

95. İnnellahe falikul habbi ven neva yuhricül hayye minel meyyiti ve muhricül meyyiti minel hayy zalikümüllahü fe enna tü'fekun

96. Falikul ısbah ve cealel leyle sekenev veş şemse vel kamera husbana zalike takdırul azızil alım

Enam Suresi 94-95-96. Ayet Arapça Yazılışı

94. Ayet:

95-96. Ayet:

Enam Suresi 94-95-96. Ayet Türkçe Anlamı

94. Andolsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve (dünyada) size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Yaratılışınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçılarınızı da yanınızda göremeyeceğiz. Andolsun, aranız açılmış ve (tanrı) sandığınız şeyler sizden kaybolup gitmiştir.

95. Şüphesiz Allah, tohumu ve çekirdeği çatlatandır, ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O halde (haktan) nasıl dönersiniz!

96. O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, azîz olan (ve her şeyi) pek iyi bilen Allah'ın takdiridir.